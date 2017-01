Federginnastica, Castaldo « formazione prima di tutto »

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il Comitato Regionale Campania della Federazione Ginnastica d'Italia, eletto dall'Assemblea regionale del 12 novembre scorso, ha già messo mano al profondo rinnovamento con uno dei punti forti del suo programma, la formazione. Si sono appena conclusi, infatti, i Corsi di Formazione e di Aggiornamento degli Ufficiali di Gara, mentre le iscrizioni ai Corsi Tecnici di I° livello hanno richiesto una proroga dei termini di scadenza, a fronte di una massiccia domanda che non ha precedenti. Gli Ufficiali di Gara dell'Artistica femminile si sono ritrovati nelle sedi del Coni di via Longo al Vomero e poi nei locali della Società Kodokan Napoli, siti in Piazza Carlo III, gentilmente messi a disposizione dal Presidente del sodalizio, Giuseppe Marmo, che ha collaborato alla realizzazione dell'evento. E' stata la Referente di Giuria Monica Degli Uberti a dirigere il corso, risultato molto partecipato, alla presenza del Consigliere Regionale addetto Gianni Boccia. All'Olimpia Sporting Club di Monteruscello, invece, si è svolto il Corso per Ufficiali di Gara della sezione Ritmica tenuto dalla Referente regionale Liliana Leone. Anche questo ha fatto registrare una grande partecipazione e si è potuto avvalere dell'assistenza organizzativa del Consigliere Regionale delegato, Salvatore Affinito, e della Presidente dell'Associazione Valentina 90, Maria Longobardi. Presso l'Accademia Federale GAF, Palestra "A. La Pegna" di Napoli, infine, si è tenuto il Corso per Segretari di Gara tenuto dal Referente nazionale Andrea Costarelli coadiuvato dalla neo Referente regionale Viviana Artiano. A tutti e tre gli eventi hanno presenziato il Presidente regionale della Federginnastica, Aldo Castaldo (nella foto mentre riceve la benemerenza federale nella recente Assemblea Nazionale tenutasi a Roma), ed il Consigliere nazionale Rosario Pitton che, nel porgere i saluti e gli auguri per il nuovo anno a nome della Federazione Ginnastica d'Italia e del neo Presidente Federale Gherardo Tecchi, si è complimentato per lo scoppiettante inizio d'anno della Ginnastica in Campania. Appuntamento ora con le prime competizioni in programma il 22 prossimo e precisamente la 1^ Individuale Silver IV° Divisione di Artistica femminile al Palaschiavo di Battipaglia con l'organizzazione a cura della locale società Tusciania diretta da Enzo Porcelli, e la 1^ di Serie D Ritmica presso il Country Sport di Avellino, a cura della locale società Evoluzione Gymnikos presieduta da Soccorso De Pascale.