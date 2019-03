Fabio Quagliarella, ritorno in Nazionale da brividi: per lui standing ovation

"Emozione indescrivibile...grazie!". Fabio Quagliarella festeggia così, sui social, il suo ritorno in Nazionale. Dieci minuti contro la Finlandia (battuta dagli azzurri 2-0) che sono valsi allo stabiese una vera e propria standing ovation a fine gara.

Quella dell'ex Napoli convocato da Roberto Mancini a nove anni dall'ultima apparizione in azzurro è stata, peraltro, una gara assolutamente da segnalare. In pochi minuti, davanti al pubblico di Udine che ha per anni tifato per lui, il calciatore della Samp ha sfiorato il gol per ben due volte, cogliendo anche una traversa.

Intervistato a fine match, l'attaccante ha raccontato quanto avesse provato ad indossare di nuovo quella maglia: "È stata una sSerata davvero emozionante, ringrazio il pubblico di Udine che mi ha acclamato anche in panchina. Un peccato non segnare. Continuerò a fare bene con la Samp, è grazie ai miei compagni che sono ritornato in Nazionale". "Ritornare con la maglia azzurra proprio in questo stadio dove ho passato anni stupendi – ha concluso – è stato veramente molto bello".

