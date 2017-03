Octo Pramac Racing, la stagione 2017 di MotoGP presentata al Castel dell'Ovo

La presentazione della scuderia Octo Pramac Racing, che quest’anno parteciperà alla quindicesima stagione nella MotoGP, è avvenuta nelle scorse ore a Castel dell'Ovo.

Invariata la formazione e in sella alle Ducati Desmosedici, rispettivamente GP17 e GP16, ci saranno Danilo Petrucci e Scott Redding. Per il pilota italiano, parole d'affetto per Napoli: "Molti mi avevano parlato bene della città e per me ,che amo la buona cucina, essere qui è il massimo. E poi Vettel e Rosberg sono passati qui prima di vincere il Mondiale, speriamo porti bene".

La nuova livrea arà presente sulle griglie di partenza di MotoGp dall'esordio del 26 marzo sul circuito di Doha, in Qatar.