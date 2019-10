Spal-Napoli, azzurri a Ferrara per riavvicinarsi alla vetta

Spal-Napoli, dalle ore 15 al Paolo Mazza di Ferrara, è un match particolarmente importante per gli azzurri di Ancelotti. Il Napoli è infatti chiamato ad approfittare dei mezzi passi falsi che ieri hanno viste protagoniste la Juventus a Lecce (1-1) e l'Inter in casa con il Parma (2-2).

Una concreta possibilità di riavvicinarsi al vertice quindi, ma soltanto se gli uomini di Ancelotti riusciranno a produrre una prestazione degna di quanto fatto vedere lo scorso mercoledì di Champions in Austria contro il Salisburgo.

In campo gli azzurri scenderanno con l'ormai consueto 4-4-2. La formazione ufficiale vede in porta Ospina, in difesa da destra verso sinistra Malcuit, Koulibaly, Luperto, e Di Lorenzo; a centrocampo Elmas, Allan, Zielinski, e Insigne; infine in attacco Milik e Mertens. Esclusi quindi almeno inizialmente Meret, Maksimovic, Ghoulam, Callejon, Fabian Ruiz, Younes, Lozano e Llorente.