Al San Paolo beffa per gli azzurri: il Cagliari vince 1-0

Arriva, inaspettata, la seconda sconfitta in campionato per il Napoli. Il Cagliari passa 1-0 al San Paolo (non succedeva da 12 anni) in una gara di fatto dominata dagli azzurri, ma decisa da un singolo episodio in favore dei sardi. Diciassette tiri a cinque, di cui otto del Napoli in porta e uno solo del Cagliari, 63% di possesso palla degli azzurri contro il 37% degli avversari, eppure gli uomini di Ancelotti lasciano il campo senza guadagnare un punto.

Gli azzurri scendono in campo con Meret in porta; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Mario Rui in difesa; Callejon, Allan, Zielinski a centrocampo; Insigne, Lozano, Mertens davanti. Di fronte il Cagliari con Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis, Nandez, Oliva, Rog; Ionita, Joao Pedro, Simeone.

Al 13mo hanno una prima occasione. Lozano, lanciato da Mertens, prova la conclusione ma il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo. È da sinistra che vengono i maggiori pericoli per il Cagliari: al 19mo ancora Mertens imbecca Mario Rui ma il diagonale del portoghese è fuori. Ancora Rui – molto ispirato – sfiora il gol pochi minuti dopo, sebbene l'azione fosse viziata da fuorigioco. La gara prosegue su ritmi piuttosto blandi, con un Cagliari che pressa e contrasta molto bene ma ha difficoltà nel costruire. Al 30mo viene ammonito l'ex Rog, al 37mo il secondo giallo della partita è per Allan che ferma con le maniere forti Simeone. L'ultimo brivido della prima metà della gara è comunque ancora di marca azzurra. Da Mertens meraviglioso filtrante in verticale per Insigne, che scatta con i tempi giusti e allunga verso la porta il pallone per la parata di Olsen.

La seconda frazione di gioco si apre con Koulibaly, per la prima volta non tra i titolari a inizio partita, al posto di Maksimovic (problemi all'anca dopo un contrasto aereo con Simeone) e ritmi non dissimili rispetto a quelli del primo tempo. Il Cagliari si fa pericoloso con un colpo di testa di Ionita, e lo stesso succede dall'altra parte con una staccata di Manolas che finisce tra le braccia del portiere sardo. Al 54mo ancora Napoli: Callejon dalla bandierina, Di Lorenzo prolunga verso il secondo palo ma a Mertens non riesce il tap-in. Al 57mo sinistro velenoso di Zielinski e Olsen, con qualche incertezza, devia in corner. Pochi secondi e l'estremo cagliaritano si rifà: dal calcio d'angolo stacca imperioso Koulibaly, ma lo svedese gli nega il gol.

Il Napoli sta crescendo però, soprattutto grazie a Di Lorenzo che avanza il suo raggio d'azione a destra: al 61mo proprio l'ex Empoli taglia verso Mertens in profondità, che al volo tira contro il palo esterno. Ancora Mertens al 64mo recupera un pallone a centrocampo e si lancia in una percussione centrale: il tiro dal limite dell'area sbatte nuovamente contro il palo esterno. Entra Fernando Llorente al posto di un Lozano ancora una volta non decisivo. E proprio lui mette il Cagliari in enorme difficoltà poco dopo: su cross dalla destra lo spagnolo prolunga di testa un pallone che scavalca anche Olsen, ma Mertens viene anticipato d'un soffio da Pisacane proprio mentre sta per depositare in rete. Ancelotti vuole l'artiglieria pesante per il finale, e fa entrare al 74mo Milik al posto di Insigne. Piovono cross nell'area di un Cagliari alle corde, ed al 76mo Llorente stacca di un soffio fuori. Il Cagliari prova di nuovo ad addormentare la gara, anche grazie agli ingressi di Cerri e Castro, ma gli azzurri insistono e all'84mo Koulibaly di testa stacca fuori nonostante sia solo. Un minuto dopo Llorente la gira sempre di testa di un soffio alla destra della porta di Olsen. All'86mo la beffa. Gli azzurri sono sbilanciati e Castro – lasciato solo a centro area – porta in vantaggio i sardi. Gli azzurri protestano per una trattenuta su Llorente in avvio del contropiede vincente cagliaritano, e l'arbitro espelle Koulibaly. Prosegue l'assedio, ma è sterile e confusionario. Finisce con la sorprendente quanto deludente vittoria dei sardi.

Il commento di Ancelotti

"Il Napoli ha fatto una buona partita, anche nel primo tempo – sono le parole di Ancelotti a fine gara – i ragazzi hanno dato tutto. Attenzione a giudicare le prestazioni dal risultato, siamo andati spesso vicini al gol, abbiamo preso due pali. La classifica non mi preoccupa. L'espulsione di Koulibaly? Non so cosa abbia detto all'arbitro ma mi è sembrata abbastanza paradossale, questo quando è il Cagliari che ha fatto una partita tosta".