Mertens, record negativo: è il primo “simulatore” in Europa

Non soltanto primati positivi per Dries Mertens. Il belga del Napoli, giocatore che ha segnato di più in trasferta nonché capocannoniere degli azzurri, è anche il giocatore che in Europa ha collezionato il maggior numero di ammonizioni per simulazioni.

Sei i presunti “tuffi” costati al “falso nueve” partenopeo altrettanti cartellini gialli. Alle spalle di Dries, a quattro cartellini, l'attaccante del Sassuolo Berardi a pari merito con l'ex Juve e ora al Real Madrid Morata e al Papu Gomez dell'Atalanta.