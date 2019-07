Napoli Basket, arriva anche il play-maker: ingaggiato Diego Monaldi

Quinto colpo di mercato per la GeVi Napoli Basket. Dopo gli arrivi di Sherrod, Roderick, Spizzichini e Sandri, ecco il play Diego Monaldi, che ha firmato un contratto di un anno con il sodalizio del presidente Grassi.

LA SCHEDA TECNICA

Playmaker di 185 cm per 78 Kg, Monaldi, nato ad Aprilia nel 1993, cresce nel vivaio della Virtus Roma, prima di trasferirsi alla Mens Sana Siena dove completa il suo percorso a livello giovanile, esordendo anche in A con la prima squadra. Nei due anni successivi viene girato in prestito prima alla Brandini Firenze in A Dilettanti e poi alla Junior Casale Monferrato in Legadue. Nella stagione 2013/14 veste la maglia della Liomatic Bari in Legadue Silver, dove viaggia a 16 punti di media e 2.5 assist, prima del passaggio a Reggio Calabria dove conclude il campionato in Legadue Silver. Con la Proger BLS Chieti vive due stagioni importanti che lo consacrano come uno dei migliori prospetti italiani del secondo campionato nazionale, con un impiego medio di 32.2 minuti, conditi da 12.5 punti, 3.1 assist e 2.9 rimbalzi a gara, numeri che gli permettono di guadagnarsi la chiamata della Dinamo Sassari in Serie A. In seguito, nel 2017/18 il passaggio alla VL Pesaro con cui trova una discreta continuità in due stagioni: in 60 partite giocate chiude con circa 4 punti di media in 18 minuti di impiego. Con la Nazionale Italiana, oltre ad aver vestito la maglia azzurra in tutte le categorie giovanili, ha conquistato l’oro a Tallin nel 2013 con la Under20 di Sacripanti, mentre nel 2015 è stato aggregato alla Nazionale Sperimentale guidata da Attilio Caja.

"ENTUSIASTA DEL PROGETTO"

"Innanzitutto, tengo a ringraziare la società e il coach per la fiducia riposta in me. Il progetto che mi è stato illustrato mi ha reso entusiasta sin da subito. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione perché sento una carica particolare in me stesso. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene in un campionato difficile come l’A2. Il club sta lavorando nella maniera giusta e questo aspetto servirà a coinvolgere ancor di più un pubblico straordinario come quello di Napoli”, le prime parole di Monaldi al sito ufficiale del club partenopeo.