Arriva un altro Diego Maradona: il figlio di Diego junior sarà un maschio

Si chiamerà Diego Matias Maradona il figlio di Diego Junior e della moglie Nunzia. El Pibe sarà nonno ancora una volta a breve, ed il nipotino – l'ecografia ha ormai sciolto ogni dubbio – sarà un maschietto.

Il figlio del Pibe è entusiasta ed ha raccontato anche la reazione del fuoriclasse argentino: “Sono felice, non me lo aspettavo, sarà maschio – ha spiegato Diego Junior – Ho chiamato papà ed è felice almeno quanto me”.