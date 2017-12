De Laurentiis: "Il calcio sottrae spettatori al cinema"

"Essere primi è importante, ma i primi si vedono alla fine e non all'inizio". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis risponde ai giornalisti in merito all'occasione persa dagli azzurri contro la Fiorentina. Il patron ha presentato in mattinata il nuovo cinepanettone 'Super vacanze di Natale'. "Sotto l'albero quest'anno c'è meno cinema e più calcio e io, da imprenditore, non posso essere contento per questo: il calcio sottrae spettatori al cinema", ha aggiunto De Laurentiis.