Stadio San Paolo, Borriello: "De Laurentiis si scusi o lo quereliamo"

L'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha fatto il punto sulla questione stadio San Paolo durante SuperSport 21, su Canale 21: "I 5 milioni stanziati per le Universiadi riguardano gli interventi sulla pista d'atletica e sugli impianti di illuminazioni", spiega Borriello. "Altri 5 milioni li abbiamo erogati noi per la ristrutturazione fatta lo scorso anno. Ci saranno altri 12 milioni, quelli che non saranno utilizzati per lo stadio Collana. Siamo contenti dello sforzo che sta facendo la Regione e il Comune è sulla stessa lunghezza d'onda e sta procedendo di pari passo".

Sulle dure parole rivolte dal presidente De Laurentiis agli amministratori comunali colpevoli, a detta del patron azzurro, di ritardare i lavori al San Paolo, Borriello replica: "Non ripeterò neppure le offese gratuite di De Laurentiis perché per me sono irripetibili, sparate ingiuste e immotivate perché in realtà le cose non stanno come dice lui. Parlare così significa non rispettare il lavoro altrui. Restiamo in attesa delle scuse del presidente, se non arriveranno ci sarà la querela. I progetti illustrati sono progetti che prima di prendere piede vanno approvati, ci sono dei tempi tecnici che sono inevitabili. Garantiamo ai tifosi che la Champions si farà al San Paolo, non c'è alcun problema in questo".