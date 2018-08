"Lo riporto in A in tre anni": la prima promessa di ADL ai tifosi del Bari

"Io gioco solo per vincere. Riporterò il Bari in serie A in tre anni": sarebbero queste le prime parole di Aurelio De Laurentiis da presidente del Bari. Le intenzioni di ADL sono state riportate dal Corriere dello Sport: il produttore cinematografico le avrebbe riferite al legale che avrebbe curato la presentazione della domanda, Grassani.

Ieri il sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro, ha sciolto le riserve affidando il titolo sportivo al presidente del Napoli. Spesi, pare, circa 3 milioni di euro.