Dario Sammartino, impresa sfiorata per il campione napoletano di poker

Se l'è giocata fino alla fine Dario Sammartino, il 32enne napoletano campione di poker che ha sfiorato la storica impresa di aggiudicarsi il Main Event Wsop 2019 in corso a Las Vegas, il più importante evento dei campionati mondiali del gioco.

Il partenopeo alla fine è arrivato secondo, dopo aver sorpreso tutti accedendo al Final Table insieme ad Hossein Ensan – risultato vincitore – e ad Alex Livingston. La sua straordinaria rimonta non è riuscita ad impedire al tedesco di origini iraniane Ensan di vincere il “braccialetto”, premio che nessun italiano si è mai aggiudicato. Ma nessun italiano, prima di Sammartino, era comunque mai riuscito ad uscire dal torneo con un premio così corposo: ha vinto ben 6 miloni di dollari a fronte di una quota di partecipazione di circa 10mila.

“MadGenius”, questo il nickname di Sammartino, aveva iniziato studiando economia all'università e facendo il pr in alcuni locali partenopei. Poi l'esplosione nel mondo del poker, del quale è tra le figure maggiormente riconosciute in ambito mondiale. Già nel 2017 era arrivato in finale al Wsop High Roller For One Drop: si classificò terzo, vincendo quasi un milione e mezzo di euro.