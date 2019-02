Lega Pro, Cuneo-Pro Piacenza finisce 20-0. L'ex Napoli Santacroce: "Vergogna"

In un campionato professionistico, le Lega Pro Girone A, una squadra batte l'avversaria per 20 a 0. "Grottesco": così definisce la vicenda SportPiacenza. La gara in questione è quella disputata ieri allo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo tra la squadra di casa e il Pro Piacenza, seconda squadra di Piacenza (non la storica società che ha disputato diversi campionati in A negli anni '90). In campo, per gli ospiti, sono andati solo 7 calciatori: fra questi ragazzini e il massaggiatore della squadra. "Totalmente sconosciuti, senza allenatore con il magazziniere a far svolgere un surreale riscaldamento", così scrive il giornale sportivo online piacentino.

In campo, per il Cuneo vincitore, anche l'ex Napoli Fabiano Santacroce. Nonostante la larghissima vittoria, però, per Santacroce non c'è gioia: "E poi ci sono domeniche dove ti ritrovi così: sul 16-0 nel primo tempo contro una squadra che gioca con 6 ragazzi di 17 anni e un dirigente come difensore centrale. Senza parole. Provo solo vergogna per chi ha reso possibile tutto ciò".