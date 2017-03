Cristiano Ronaldo realizza il sogno di una bimba disabile napoletana

Splendido gesto di Cristiano Ronaldo, il Pallone d'Oro e stella del Real Madrid, che ha accolto la richiesta di una madre napoletana.

La signora - racconta il Corriere del Mezzogiorno - tiene una bimba disabile per mano e all’addetto alla sicurezza di Palazzo Caracciolo, che presidia il portone dell'hotel in via Carbonara, chiede di poter avvicinare i calciatori spagnoli.

Ronaldo toglie la cuffia, annuisce e con un sorriso dà il via libera. La bimba entra e l'atmosfera si scoglie in sorrisi, selfie e scatti.