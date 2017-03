Costacurta: "L'avversario più difficile che ho marcato? Ronaldo, non Maradona"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale italiana oltre che commentatore televisivo, ha raccontato alla Bbc qual è stato il suo avversario più difficile da marcare: "Il migliore che io abbia incontrato è stato Ronaldo, quello brasiliano – ha spiegato Billy – Meglio di Maradona, di Cristiano e Messi".

Già alcuni anni fa, quando "il Fenomeno" si ritirò dal calcio, spiegò: "Ne parlavo con un grande come Maldini, Ronaldo ci ha fatto fare una serie incredibile di 'figure da cioccolatai'. Vi assicuro che noi abbiamo marcato gente come Maradona, ma lui era assurdo. Lo marcavi stretto e lui ti chiamava la profondità, coprivi lo spazio per non dare la profondità e lui ti puntava in uno contro uno, era ossessionante".