Cori a Verona contro il napoletano Donnarumma

Anche quando non c'è il Napoli in campo alcune tifoserie non perdono occasione per intonare cori discriminatori contro la città. Talvolta anche in maniera “creativa” utilizzando i napoletani in campo in squadre avversarie alla propria. È il caso di alcuni supporter della curva del Verona che hanno intonato cori contro i napoletani indirizzati al portiere del Milan, Gigio Donnarumma.

Lo stabiese si è visto appellare come “napoletano” in tono dispregiativo nel corso del match al Bentegodi. Purtroppo non è il primo caso in giro per l'Italia. Anche ieri i tifosi dell'Inter non erano stati “teneri” con i napoletani durante la partita contro l'Udinese.