Il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro sul tetto del mondo

Dopo il terzo posto in classifica di Coppa del Mondo dedicata alle maratone superiori i 15 km conquistato dopo la Capri-Napoli dall’olimpionica Martina Grimaldi, Simone Ruffini, quarto sulla 25 km ai Campionati del Mondo di Budapest, vince la classifica generale di Coppa del Mondo Fina dedicata alla 10 km distanza olimpica così come accaduto lo scorso anno.

Secondo in classifica il suo compagno di squadra Federico Vanelli, medaglia di bronzo sempre a Budapest sulla staffetta 4x1250 metri lo scorso luglio. Storica doppietta per l’Italia e la Polizia di Stato.

Ottimo lavoro svolto dal direttore Tecnico del Team Polizia Luca Piscopo che in questa stagione ha raggiunto grandi successi per il G.S. della Polizia di Stato Fiamme Oro - settore Nuoto Acque Libere di Napoli.

Vanelli e Ruffini hanno gareggiato nelle acque di Argentina, Portogallo, Emirati Arabi, Canada, Cina e Hong Kong conquistando 5 medaglie complessive

1^ tappa Viedma (Argentina) - 4 febbraio 2017

10 km maschile

1. Federico Vanelli

2. Simone Ruffini

4^ tappa Lac St . Jean (Canada) - 27 luglio 2017

10 km maschile

1. Simone Ruffini

2. Federico Vanelli

5^ tappa Lac Megantic (Canada) - 12 agosto

10 km maschile

2. Federico Vanelli

Simone Ruffini. "Sono molto felice perchè ho riportato a casa la World Cup per il secondo anno consecutivo e non è un'impresa da poco. Le ultime due gare in Asia, tra Cina ed Hong Kong, non sono state semplici ma sono servite per crescere ulteriormente ed evidenziare gli aspetti su cui dobbiamo lavorare in vista della prossima stagione".