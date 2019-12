Sassuolo-Napoli, prima convocazione per un giovane portiere azzurro

Spunta una novità tra i convocati da Gattuso per Sassuolo-Napoli. Non ce la fa, infatti, Orestis Karnezis, che deve rinunciare alla trasferta. In panchina si accomoderà, come terzo portiere, il giovanissimo Antonio Daniele, classe 2002, estremo difensore della Primavera. Per Daniele si tratta della seconda convocazione in prima squadra: già nella scorsa stagione, infatti, Ancelotti lo aveva convocato per un Napoli-Roma.

I convocati: Meret, Ospina, Daniele; Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas; Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano; Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Younes, Leandrinho, Milik.