Universiadi 2019, a gennaio la nomina del commissario

Un emendamento della manovra approvata dal Pd questa notte in Commissione Bilancio al Senato ha ufficializzato la nomina di un commissario per le Universiadi che nel 2019 si svolgeranno in Campania. Il commissario sarà scelto tra i prefetti fuori ruolo, verrà nominato a gennaio e avrà il compito di far rispettare 'il piano di interventi'. Viene poi istituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il presidente del Consiglio o il ministro per lo Sport, il ministro dell'Istruzione, il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commissario, il presidente della Regione Campania, il sindaco di Napoli, il presidente della Fisu, il presidente del Cusi, il presidente del Coni, il presidente dell'Anac.

La consegna delle opere dovrà avvenire entro aprile 2019. Il futuro commissario potrà, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 800.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi.