Napoli-Real, biglietti esauriti in 20 minuti. Codacons: "Ne chiederemo il sequestro"

La corsa al biglietto per Napoli-Real Madrid, gara di ritorno degli ottavi di Champions League in programma il prossimo 7 marzo, è durata poco.

File interminabili fin da ore prima dell'apertura delle vendite (fissata alle 12), che però si sono scontrate con la dura realtà: a 20 minuti dalla messa in commercio, i tagliandi erano già tutti ternimanti.

TIFOSI IN FILA, STRADA BLOCCATA - VIDEO

Il Codacons è già sul piede di guerra. L'associazione dei consumatori ha, infatti, comunicato che chiederà alla Procura della Repubblica di Milano il sequestro dei tagliandi e la remissione degli stessi per bagarinaggio. “Pochi minuti dopo iniziano a comparire online gli stessi biglietti – spiega l'associazione – tutti ovviamente a prezzi maggiorati, su siti non autorizzati”.

L'associazione dei consumatori riporta di curve che vanno dai 218 ai 672 euro a fronte del prezzo originario di 50 euro, e addirittura di 1700 euro per un biglietto di Tribuna d'onore. "Dopo il caso dei biglietti per il concerto dei Coldplay e il più recente caso dei biglietti per La Traviata al Teatro della Scala di Milano – denuncia ancora il Codacons – ennesimo caso di truffa a danno dei consumatori".