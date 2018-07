Giugliano, grande colpo per puntare alla D. Arriva CN7, Vincenzo Caso Naturale

Un altro colpo per il Giugliano del presidente Sestile. I tigrotti stanno costruendo una squadra da sogno, in grado di compiere immediatamente il balzo dall'Eccellenza alla serie D. Dopo gli acquisti di Tommaso Manzo ('il principe di Bacoli') e di Dino Fava Passaro (ex Udinese in serie A), il Giugliano ha acquistato Vincenzo Caso Naturale, CN7 per i tifosi, ex Savoia ed Ercolanese.

Caso Naturale, bomber da 27 gol nell'ultima stagione, era ricercato da molte squadre, anche tra i professionisti. Il presidente Sestile l'ha soffiato alla concorrenza per garantire al tecnico De Stefano un attacco da sogno.

