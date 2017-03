Squadre "più antipatiche" d'Europa, la classifica

La Juventus è antipatica, tra le più antipatiche squadre d'Europa. Una classifica dei club "più odiati" del continente, pubblicato da Calciomercato.com, mette gli storici rivali – e futuri avversari in un'ormai prossima doppia sfida – del Napoli ai non lusinghieri primissimi posti.

Mentre il club partenopeo non è in classifica, i bianconeri sono terzi, preceduti soltanto da Barcellona e Real Madrid. Tra i club più antipatici, in Inghilterra soprattutto il Manchester United (ma seguono a stretto giro Chelsea e Manchester City), in Germania il Bayern Monaco, e poi Celtic (squadra scozzese i cui tifosi sono peraltro molto vicini alla tifoseria del Napoli) e persino la Dinamo Zagabria: 11 titoli consecutivi nel proprio campionato per l'ex squadra di Marco Rog.

La Juventus, pur godendo di una tifoseria trasversale e non soltanto radicata a Torino, si ritrova altrettanti detrattori in giro per l'intero Paese. A contribuire la recente striscia vincente di stagioni dominate, gli strascichi successivi alla vicenda Calciopoli, probabilmente l'acquisto di giocatori simbolo di team avversari come Pjanic dalla Roma e Gonzalo Higuain proprio dal Napoli.