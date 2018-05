Ciro Immobile calciatore dell'anno, martedì la premiazione a Palazzo San Giacomo

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile aprirà la nuova edizione di Football Leader, il premio organizzato da DGS Sport&Culture e Associazione Italiana Calciatori. Martedì 22 maggio il centravanti della Lazio sarà a Palazzo San Giacomo, in piazza Municipio, per ricevere il premio 'Giocatore dell'anno' assegnato da giuria tecnica e Assoallenatori. Immobile, capocannoniere in serie A, riceverà anche una targa speciale dell'amministrazione comunale di Napoli.



Football Leader prenderà poi il via il 26 maggio e proseguirà fino al 29 maggio. Tra gli ospiti d'eccezione anche il patron del Napoli De Laurentiis, che discuterà con Rizzoli di Var, e il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo.