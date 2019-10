La Champions League del Nuoto sbarca a Napoli: le star mondiali alla Scandone

L'attesa degli sportivi napoletani sta per finire. Dopo lo straordinario successo delle Universiadi, un altro grande evento sportivo di portata internazionale si terrà il 12 e 13 ottobre prossimo a Napoli.

La Piscina Scandone, infatti, ospiterà la tappa italiana della International Swimming League, il nuovo circuito mondiale del nuoto con le più grandi stelle mondiali e numerose medaglie olimpiche ai blocchi di partenza, come Federica Pellegrini, Caeleb Dressel, Adam Peaty, Katinka Hosszú, Chad Le Clos, Katie Ledecky, le sorelle Campbell, Lilly King, Sarah Sjöström e Florent Manaudou, tra gli altri.

Proprio Federica Pellegrini capitanerà il team Aqua Centurions, che avrà tra le sue file molti dei migliori nuotatori italiani come Fabio Scozzoli (vicecapitano), Ilaria Bianchi, Martina Carraro, Santo Condorelli, Elena di Liddo, Silvia Di Pietro, Luca Dotto, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Margherita Panziera, Matteo Rivolta, Simone Sabbioni e Silvia Scalia, oltre alle adesioni di alcune star internazionali come Laszlo Cseh, Alba Vázquez, Kristián Goloméev, Sarah Kohler, Breno Correia e Philip Heintz.

A meno di un anno dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la ISL rappresenta, dunque, una grande occasione per vedere le stelle del nuoto competere sulle distanze veloci (dai 50 ai 400 metri).

Alla piscina Scandone, nel secondo di sei eventi verso le Finals di Las Vegas, si sfideranno 4 squadre: l'Aqua Centurions di Federica Pellegrini appunto, Cali Condors di Caeleb Dressel, Energy Standard di Chad Le Clos e DC Trident di Cody Miller.

L'evento e le iniziative collaterali sono state presentate quest'oggi presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo: "Siamo contenti che un altro grande evento sportivo di portata internazionale si svolgerà a Napoli ed in particolare alla Scandone - spiega l'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello - . Si tratta di un evento straordinario, parliamo della Champions League del nuoto. Arriveranno in città campioni da tutti i continenti. E' una bella vetrina per Napoli. E' un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto e che porterà anche lo sport in alcuni quartieri della periferia, con gli eventi collaterali. Portare alcuni 'big' del nuoto alla Sanità, che oggi sta avendo un vero processo di riqualificazione, non solo a livello di infrastrutture, ma anche morale, con tanta gente che sta portando avanti le proprie attività in quella zona e con esempi straordinari come le attività della chiesa di Padre Loffredo e le Catacombe di San Gennaro".

"Questa occasione è la prima dimostrazione come un grandissimo evento come le Universiadi possa poi portare ulteriori frutti subito dopo. La Isl è un evento pazzesco ed unico, con quasi 200 atleti, i migliori al mondo, provenienti da ogni parte del mondo. E' un sogno che si realizza avere tutti questi campioni, che generalmente ammiriamo in tv, a Napoli. La cosa che ci inorgoglisce di più è che dietro questo grande evento, ci saranno degli eventi collaterali di grande sensibilità che precederanno la due giorni di gare. Lo sport è anche coniugare eventi grandi ad iniziative più piccole, ma a contatto con tutti. Il mio appello alla città è quello di accorrere in massa in piscina per applaudire questi campioni", afferma il napoletano Massimiliano Rosolino, una vera e propria leggenda vivente del nuoto italiano e mondiale.

"La speranza è che si possano sviluppare altre iniziative e che Napoli possa restare sede della tappa italiana della Isl anche per gli anni successivi", afferma soddisfatto Andrea di Nino, Managing Dicrector della International Swimming League.

GLI EVENTI COLLATERALI

Nell'occasione, il Comune di Napoli, co-organizzatore della competizione, ha programmato anche tre momenti di incontro della città con i nuotatori protagonisti della manifestazione sportiva.

Il primo appuntamento si terrà presso il Liceo Sportivo Caccioppoli giovedì 10 ottobre alle ore 12 con i campioni Luca Dotto e Margherita Panziera, che con la partecipazione di Patrizio Oliva, dialogheranno con gli studenti del Liceo nell'aula magna dell'Istituto sul tema "Sacrifici, risultati e rispetto delle regole".

L'allenamento, il sacrificio personale ed il rigore della preparazione contrapposti alla tentazione delle scorciatoie nello sport come nella vita di tutti i giorni: gli sportivi racconteranno la loro esperienza, in parallelo con il vissuto quotidiano e in confronto dinamico e partecipato con gli studenti. Introduce il Direttore scolastico del Liceo ed interviene l'Assessore all'Educazione Annamaria Palmieri.

I Campioni di nuoto coinvolti saranno: Luca Dotto, Capitano della staffetta 4x100 metri stile libero, 5 volte Campione Europeo e secondo ai mondiali di Shanghai 2011, e Margherita Panziera, campionessa Europea a Glasgow 2018 nei 200 metri dorso.

Sempre il 10 ottobre alle ore 17,30 si terrà il secondo incontro con i nuotatori presso il chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanita’, sul tema "Sport e sociale alla Sanità".

Dopo l’introduzione di padre Antonio Loffredo, parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità e dell‘Assessore allo sport Ciro Borriello l’incontro si articolerà in tre fasi. Nel primo blocco ci sarà la presentazione delle attività sportive (boxe e calcio ) nel quartiere a cura delle diverse realtà, come il Centro polisportivo "Iucà pe cagna'" (Istituto La Palma).

A seguire, un dialogo sul tema “Sport e integrazione” con lo scrittore Maurizio De Giovanni, il Vice Capo della Polizia Antonio De Iesu, l‘Assessore allo sport Ciro Borriello e una rappresentanza della squadra dell‘AfroNapoli.

Infine il terzo blocco sarà dedicato al tema "L'esperienza dello sport come crescita personale e sociale", con la partecipazione di Fabio Scozzoli, capitano della nazionale, Martina Carraro, bronzo ai mondiali in Corea e di Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità.

Le conclusioni saranno affidate al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed a Konstantin Grigorishin, ideatore della International Swimming League.

Venerdì 11 ottobre alle ore 18,30, alla Piscina Nestore si terrà il terzo incontro con sei grandi nuotatori di diverse nazionalità che scenderanno in vasca con altrettanti giovani nuotatori napoletani, tra i 14 ed i 17 anni, appartenenti alle Associazioni sportive che animano la Piscina Nestore: ADS CSI, CENTRO STUDI E FORMAZIONE, UNIVERSAL CENTER, CESPORT. I campioni trasmetteranno ai ragazzi tecniche ed approcci, condividendo le proprie esperienze di vasca e confrontandosi con i ragazzi.

Nell'occasione, sarà presentato il progetto promosso dalla cooperativa sociale "La Forza per l'autismo" per lo svolgimento di terapia multisistemica in acqua (TMA) con metodo Maietta, in favore di minori affetti da spettro autistico. In considerazione della valenza sociale del progetto, Andrea di Nino, Managing Director della ISL e già direttore tecnico di A.D.N. Swim Project si è reso disponibile a finanziare in prima persona i costi di piscina necessari per permettere a cinque bambini affetti da questa patologia ed in forte disagio economico, di beneficiare della terapia. I minori, individuati tra quelli del territorio della municipalità dall'Associazione Cuori Blu, scenderanno in vasca con i campioni di nuoto e gli operatori sociali.

I campioni coinvolti nell'evento saranno:

- Elena Di Liddo, specialità delfino. Terza classificata ai campionati mondiali in vasca corta a Hangzhou 2018. Detentrice del record individuale ai Giochi del Mediterraneo nei 100 metri farfalla.

- Simone Sabbioni, specialità dorso. Nella specialità dei 100 metri dorso detiene il record italiano in quattro categorie d'età su cinque: Ragazzi (56”18), Juniores (54”25), Cadetti e Assoluti (53”37). Ai Campionati europei in vasca corta di Copenaghen ha vinto l'oro sui 50 metri, l'argento sui 100 metri ritoccando il proprio record italiano (49"68) e l'argento nella staffetta 4x50 metri mista.

- Chad Guy Bertrand le Clos, nuotatore sudafricano specializzato nello stile farfalla. Campione olimpico dei 200 metri a Londra 2012. Oro ai modiali di nuoto di Barcellona, Kazan e Budapest. È un nuotatore piuttosto versatile, capace di gareggiare sia sui 50 stile libero o sui 50 farfalla, sia sui 200 farfalla o sui 400 misti, ma anche nei 100 e 200 misti.

- Benjamin Proud, nuotatore britannico specializzato nei 50m delfino e stile libero. Ha vinto il titolo sulla distanza dei 50 delfino ai mondiali di Budapest 2017. Ha anche un bronzo europeo sui 50 delfino in lunga conquistato a Londra 2016. È l'attuale campione d'Europa dei 50 stile libero ed argento europeo nei 50 delfino.

- Giorgia Davies, nuotatrice britannica che ha rappresentato la Gran Bretagna nei Giochi olimpici e nei Campionati europei e ha nuotato per il Galles nei Giochi del Commonwealth. Specialità dorso. Agli europei di Berlino, ha vinto la medaglia d'argento nei 50 m dorso, la medaglia di bronzo nei 100 m dorso ed un'altra di bronzo nella staffetta 4 x 100 misti femminile. Ha vinto anche la medaglia di bronzo nei 50 m dorso ai Campionati europei di Londra 2016.

- Cody Miller, nuotatore statunitense vincitore di una medaglia di bronzo e l'oro nella 4x100m misti e bronzo nei 100m rana ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.