Cala il sipario sulle Universiadi: al San Paolo la Cerimonia di Chiusura

Tutto esaurito allo Stadio San Paolo per la Cerimonia di chiusura delle Universiadi di Napoli. Olltre 35mila gli spettatori sugli spalti per lo show finale, ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows per la regia di Stefania Opipari, che farà calare il sipario sulla 30esima edizione dei Giochi Universitari.

LA CERIMONIA

Ispirata al rito del sospeso, tipicamente napoletano, la cerimonia rappresenta un saluto alla città di Napoli e alla Campania. I colori delle bandiere dei 118 Paesi che hanno partecipato all'Universiade invadono gioiosamente lo Stadio San Paolo, protagonista di un altro show spettacolare e suggestivo. A condurre la serata, accompagnata dalle performance musicali di Mahmood, Clementino e DJ Sonic e molti altri ospiti ancora, i The Jackal. Gran finale con un maestoso spettacolo di fuochi d'artificio sul cielo di Napoli, per lasciare il segno in tutto il mondo anche dopo lo spegnimento del calderone.

IL PREMIER CONTE IN TRIBUNA

In tribuna autorità anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, insieme al Presidente della FISU Oleg Matytsin, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

L'OMAGGIO A MENNEA

Nel corso della cerimonia l'omaggio alla signora Manuela Oliveri, vedova dell'indimenticato Pietro Mennea, che esattamente 40 anni fa realizzò il record mondiale nei duecento metri all'Universiade di Città del Messico.

L'AMICA GENIALE

Festeggeranno con il pubblico del San Paolo anche le giovanissime Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Gaia Girace e Margherita Mazzucco meglio note come Lila e Lenu' - bambine e adolescenti – della fiction di successo “L'amica geniale”.

I TRASPORTI

Potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale per consentire di raggiungere lo Stadio San Paolo ed il rientro serale. Gli spettatori potranno usufruire fino alle ore 01.30 dei servizi della Linea 2 della Metropolitana di Trenitalia, che prolungherà il servizio ferroviario ordinario con cadenza ogni 15 minuti sia per Napoli S. Giovanni - Barra che per Pozzuoli. L’EAV aumenterà le corse con 20 treni straordinari ad orario prestabilito sulla linea Cumana, a partire dalle ore 22.30 fino alle ore 01.55, e sulla linea Circumflegrea a copertura della fascia oraria che va dalle ore 22.33 fino alle ore 01.48. ANM prolungherà il servizio della linea 502 (con frequenza ogni 15 min). La Linea 1 effettuerà l'ultima corsa da Garibaldi alle ore 1.32 e da Piscinola alle ore 1.04. La Funicolare Centrale, invece, resterà aperta fino alle 2,00.