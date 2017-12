Trotto, ad Agnano il 90enne 'Barone' sbaraglia gli avversari con tempo da record

Impresa storica di Carmine Di Vincenzo, 'O Barone del trottopartenopeo che all'età di 90 anni ha sbaragliato gli avversari e vinto la batteria della "Xmas Race for Unicef" alla riunione di corse dell'ippodromo di Agnano dedicata alla beneficenza. Carmine Di Vincenzo, classe 1927, era alla guida di Tonight Lux, un cavallo gli era stato assegnato in sorteggio secondo la formula del "Lotteria delle Stelle".

Seconda arrivata la driver Elena Villani, abituata a primeggiare anche contro uomini, in tutta Europa: ma nulla ha potuto contro 'O Barone, che ha tagliato il traguardo in 1.15.5, un tempo che potrebbe essere da Guinnes dei Primati, come riporta 'Cavallo Magazine'. "La vittoria del barone Di Vincenzo è uno spot per tutto il mondo dell'ippica, un settore in crisi ma ricco di passione e che regala sempre emozioni", ha detto il presidente di Ippodromi Partenopei Pierluigi D'Angelo.