L'Arma per lo sport, una chance per i giovani

Sottoscritto a Napoli un protocollo d'intesa per agevolare lo sviluppo tecnico agonistico degli atleti di interesse nazionale e dei giovani che praticano il pugilato.

Questa mattina, nella sede del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, il Comandante Generale dell’Arma Tullio Del Sette ha inaugurato, all’interno della palestra della caserma, la nuova Sezione giovanile di Pugilato del Centro Sportivo Carabinieri. Per l’occasione i Comandanti del Centro Sportivo, Col. Gianni Massimo Cuneo, e del 10° Reggimento Carabinieri, Ten. Col. Mosè De Luchi, e il Presidente della Federazione Pugilistica Italiana - FPI, Vittorio Lai, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa.

In particolare, il Centro Sportivo garantirà assistenza tecnica ai giovani sportivi del settore con tecnici e preparatori atletici per allenamenti e gare, assicurando la partecipazione degli atleti più meritevoli alle attività collegiali. Analogamente farà la FPI a favore dei giovani atleti della nuova sezione giovanile dell’Arma, oltre a garantire la frequenza gratuita dei corsi di formazione ai tecnici della Sezione Pugilato del Centro Sportivo Carabinieri. Il 10° Reggimento metterà a disposizione delle Squadre Nazionali della FPI la palestra e l’alloggio gratuito di tecnici e atleti in occasione di allenamenti congiunti con gli atleti dell’Arma e con i ragazzi della sezione giovanile.

Nel pomeriggio il Gen. Del Sette si recherà presso la Caserma Salvo d’Acquisto di Velletri (RM), sede del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri, dove sono state inaugurate nuove strutture: un percorso ginnico, una pista per la corsa campestre, un campo da pallavolo e un’area addestrativa tecnico professionale.