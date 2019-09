I campioni del nuoto per la Capri-Napoli 2019

Sabato 7 settembre, con partenza da Le Ondine Beach Club di Capri e arrivo al Circolo Canottieri,prenderà il via la nuova edizione della Capri-Napoli, la più importante gara internazionale di nuoto in acque libere valida anche come tappa finale della Coppa del Mondo Ultramarathon. La maratona per nuotatori, giunta alla alla 54esima edizione, misura 36 chilometri. Venticinque i concorrenti alla partenza e sia a livello maschile che femminile ci saranno i primi dieci del ranking mondiale. Oltre ai 25 professionisti, ci saranno decine appassionati per la nuotata non competitiva.