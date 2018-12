Fondamentale successo per il Circolo Canottieri Napoli contro la Lazio

Secondo successo consecutivo per il Circolo Canottieri Napoli che, dopo aver interrotto la serie negativa di quattro sconfitte superando in trasferta 10-9 la Pallanuoto Trieste la scorsa settimana, batte 14-9, nell'incontro disputato a Casoria per la decima giornata del girone d'andata,la Lazio e si proietta a quota dodici in nona posizione, piazzamento che al momento garantirebbe ai partenopei la salvezza diretta senza passare dalle forche caudine degli spareggi. A decidere le sorti del confronto il break di 9-4 messo a segno dai padroni di casa nella seconda parte del confronto dopo che i primi sedici minuti si erano conclusi in perfetta parità, 5-5 lo score alla sirena di metà gara. I giallorossi approcciano bene il confronto, si portano in vantaggio grazie a Del Basso, tripletta a referto per lo scatenato numero due, e macinano gioco fino al 5-1 a proprio favore.

Quando la contesa sembra già incanalarsi su binari positivi la squadra accusa un calo di tensione, forza qualche scelta in attacco che dà il là alle ripartenze avversarie e subisce lo 0-4 che rimette la sfida in equilibrio con l’ultima rete segnata da Cannella a quindici secondi dal termine del secondo quarto. La pausa consente a Paolo Zizza di aiutare i suoi ragazzi a riordinare le idee senza perdere la necessaria calma e i frutti si notano al ritorno in campo quando il circolo del Molosiglio opera il break di 3-0 firmato dalla terza rete personale del suo numero due e dall'ingresso in partita di Tanaskovic, tripletta anche per l'attaccante serbo. I biancocelesti non sono però ancora domi e riducono le distanze ad una sola lunghezza prima che in apertura di ultima frazione la difesa partenopea, eccellente il rendimento nelle situazioni d’inferiorità numerica con una sola rete concessa ai rivali sui sette tentativi avuti a disposizione, aumenti sensibilmente il suo rendimento chiudendo i varchi alle avanzate capitoline consentendo prima al centroboa serbo Vukicevic, top scorer di giornata con quattro gol all'attivo, e poi a capitan Esposito di firmare il nuovo parziale che chiude definitivamente la contesa. Sabato prossimo, nell’ultimo impegno in programma prima della pausa per le festività natalizie, il sodalizio napoletano incrocerà i propri destini, ancora nell’impianto amico, con la Busto Bpm Sport Management, al momento terza con ventiquattro punti, in un incontro dal pronostico chiuso ma che sicuramente costituirà una proficua occasione di crescita sopratutto per i diversi giovani in rosa che affrontano per la prima volta la massima serie. (andrea addezio)