Duo napoletano di canottaggio sul tetto del mondo

Il duo italiano di canottaggio, completamente Made in Napoli, difende il titolo iridato nella specialità "due senza pesi leggeri maschile" al mondiale in corso a Linz. Giuseppe Di Mare (RYC Savoia) che, reduce dall’argento iridato Under 23 nel doppio, torna sulla vetta del mondo con Raffaele Serio (RYC Savoia), fresco del titolo mondiale nella specialità conquistato a Sarasota tra gli Under 23 e nuovo compagno di Di Mare al posto dell'altro napoletano Scalzone, passato intanto al quadruplo leggero.

L’Italia è guardata a vista e l’Austria tenta subito la partenza forte, ma l'imbarcazione azzurra si porta al comando mettendosi dietro la Repubblica Ceca e il Brasile. Una gara a ritmi alti che vede i napoletani sempre in testa anche al passaggio dei 1000 metri, relegando nelle retrovie sempre le stesse nazioni. Italia capofila anche a 1500 metri con la Russia alle spalle dopo che proprio questa aveva attaccato e superato la barca ceca, poi finita quarta. Sul terzo gradino del podio, infatti, sale il Brasile. Di seguito l'ordine di arrivo.

1. Italia (Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio-RYCC Savoia) 6.37.75, 2. Russia (Nikita Bolozin, Maksim Telitcyn) 6.42.07, 3. Brasile (Vangelys Reinke Pereira, Emanule Dantas Borges) 6.45.28, 4. Ungheria (Bence Szabo, Kalma Furko) 6.49.50, 5. Repubblica Ceca (Jiri Kopac, Jan Hajek) 6.55.34, 6. Austria (Markus Lemp, Anton Sigl) 7.03.70.