Universiadi, durante le regate ci saranno anche i cani-bagnino

Nelle acque del golfo di Napoli che ospiteranno le regate per le Universiadi 2019 ci saranno anche delle unità cinofile disposte per eventuali salvataggi di uomini in mare. Le regate si svolgeranno dall'8 al 12 luglio nello specchio d'acqua antistante Castel dell'Ovo. In totale saranno 15 le unità cinofile impiegate, dalle 2 alle 4 per ogni giorno di regate. I cani indosseranno giubbotti a cui potranno aggrapparsi anche più persone. Già in passato unità cinofile della Scuola Italiana salvataggio furono utilizzate per l'America's Cup.