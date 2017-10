Al via il Campus 3S: sul lungomare sport, solidarietà e visite mediche gratuite (VIDEO)

Il Campus 3S è già attivo, accessibile dalla Rotonda Diaz, sul lungomare partenopeo. Le tre 'esse' stanno per sport, salute e solidarietà. Sport perché sono tante le aree attrezzate, anche per i più piccoli, per praticare attività sportiva divertendosi e con l'aiuto di istruttori. Salute perché il campus è soprattutto prevenzione: in una serie di stand sono ospitati medici specialisti che offrono visite gratuite ai visitatori. E infine solidarietà: non è un caso che l'inaugurazione avvenga a pochi giorni da Roma-Napoli, alla presenza del Cardinale Sepe e della mamma di Ciro Esposito, Antonella Leardi. Il loro messaggio è rivolto alle tifoserie, romaniste e napoletane: "Antagonisti sì, nemici mai".

Presenti al campus anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, l'ex direttore sportivo del Napoli Pierpaolo Marino e l'attuale medico sociale degli azzurri, dottor Alfonso De Nicola. L'organizzatore del campus è Tommaso Mandato, avvocato e volto noto tra i procuratori sportivi partenopei, assiduo ospite delle tribune sportive napoletane. "Sport e salute sono un binomio indissolubile. L'obiettivo principale è fare prevenzione, in tutti sensi. Cerchiamo di prevenire anche che episodi tragici, come quelli accaduti a Roma e che hanno portato alla morte di Ciro Esposito, non accadano più" , spiega Mandato.