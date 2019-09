Calcio femminile, il Napoli vuole la serie A subito

Presentato in Sala Giunta il Napoli Femminile del presidente Lello Carlino che inizia l'avventura nel campionato nazionale di serie B. Una squadra allestita per puntare immediatamente alla serie A. L'organico, guidato da mister Peppe Marino, è stato rinforzato in ogni reparto per tornare dove il Napoli femminile ha cominciato, cioé la massima serie, quando il pallone in rosa non era ancora al centro dei riflettori come oggi. La squadra giocherà le partite interne sul campo del quartiere Barra.