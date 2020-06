Calcetto ancora vietato, la decisione del Comitato tecnico scientifico

Neppure il ministro Spadafora, che si era nel pomeriggio dichiarato favorevole, è riuscito a farsi dare l'ok per la ripresa del calcetto e degli altri sport amatoriali di contatto. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha infatti detto ancora no agli sport di contatto, "in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica nazionale, con il rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni come negli sport da contatto, debbano essere rispettate le prescrizioni del distanziamento e della protezione individuale".

Proteste dei gestori dei campetti di calcio di Napoli che chiedono al Governo di consentire la ripresa almeno del calcetto, magari seguendo un protocollo precauzionale.