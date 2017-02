L'ex azzurro Caio impazzisce al gol di Insigne contro il Real | VIDEO

Ha indossato la maglia del Napoli per una sola stagione, quella 1996-97, eppure i colori azzurri gli sono rimasti nel cuore. Oggi l'ex attaccante Caio Ribeiro Decoussau fa il commentatore per le emittenti brasiliane Radio Globo e Spor Tv e le sue immagini di gioia al gol di Insigne contro il Real Madrid hanno fatto il giro del web.

"Per me è stato un giorno speciale: per la prima volta ho avuto la possibilità di commentare una partita del mio Napoli. E' stato un orgoglio per me vestire quella maglia", scrive Caio sulla sua pagina Facebook.

Video tratto dalla pagina Facebook "Caio Ribeiro".