Cagliosa: la periferia di Napoli raccontata attraverso un romanzo sul calcio

"Cagliosa" è un romanzo sociale, di ricerca linguistica, a sfondo sportivo, che racconta la periferia est di Napoli con le sue irrisolvibili, epocali contraddizioni. Scritto da Giuseppe Franza e pubblicato da Ortica editrice, "Cagliosa" parla di vita vissuta in una continua zona d'ombra e di sopravvivenza in ambienti marginali e arresi alla disperazione. Il protagonista del romanzo è Giovanni detto Vangò, un giovane che ruba motorini per conto di un carrozziere e nel tempo libero gioca a calcio nella squadra del suo quartiere: il Rione Incis Club, formazione di dilettanti iscritta al girone C della Terza Categoria provinciale napoletana. Ventidue sono le partite del torneo, e ventidue sono i capitoli del libro, attraverso cui Giovanni misura i propri limiti e il suo abbrutimento, subendo l'inutile ferocia dei compagni di squadra, l'ottusità dell'allenatore, i vincoli di un'esistenza da schiavo… Qualcosa sembra cambiare il giorno in cui incontra una bella giornalista sportiva, la sua nuova, impossibile ossessione. Stimolato da un sentimento inedito, il ragazzo comincia a rendersi conto di dover evolvere. Ma come? Sullo sfondo, prosegue il campionato della Incis, tra risse, scorrettezze, acide rivalità, figuracce e futili rivalse. Non ci sono campioni né sportivi, e ogni personaggio rivela senza vergogna la propria deficienza morale. Ciononostante, lontani dai riflettori, su campi polverosi e invasi dall'erbaccia, Giovanni e compagni combattono per resistere alla forza centrifuga del non senso, per sopravvivere a loro stessi. L’autore del romanzo è Giuseppe Franza, trentottenne napoletano, redattore ed editor per varie case editrici. Il libro è in vendita in libreria, su Amazon e sui vari shop online.