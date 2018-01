Maradona Jr., polemiche dopo il tweet sull'arbitraggio di Cagliari-Juventus

L'arbitraggio di Cagliari-Juventus ha sollevato un polverone. Polemiche sul Var, sugli arbitraggi, sulla carta stampata ed in televisione (come il battibecco a colpi di tweet tra Varriale e Mazzocchi).

Il nocciolo della questione è il rigore non dato al Cagliari per un mani in area di Bernardeschi, e di conseguenza il tornare nel discorso dell'episodio che ha visto Mertens protagonista nella partita tra Napoli e Crotone.

Tra i tanti intervenuti, soprattutto su Twitter, anche Diego Armando Maradona Jr. Piuttosto duro il messaggio del figlio del Pibe.

Un tweet cui ha risposto la pagina Juventus Fans, ma anche tantissimi sostenitori dei bianconeri, tra offese a Diego Jr, al padre e qualche immancabile accenno al Vesuvio.