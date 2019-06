Universiadi Napoli, biglietti in vendita dal 7 giugno: come acquistarli

Partiranno alle ore 10,00 di venerdì 7 giugno le vendite dei biglietti per assistere alla Cerimonia Inaugurale e alle gare delle Universiadi 2019 di Napoli, in programma dal 3 al 14 luglio.

Il ticketing sarà disponibile sia online tramite il sito ufficiale dell'Universiade 2019 che presso i punti vendita previsti della rete nazionale Vivaticket, e proseguirà per tutta la durata dell’evento.

I PREZZI

Tariffe accessibili a cominciare dalla Cerimonia inaugurale della manifestazione, in programma il 3 luglio allo Stadio San Paolo, il cui costo del biglietto intero è di 15,00 euro; per le categorie under 18, over 65, delegazioni sportive, studenti universitari, associazioni sportive e militari il prezzo ridotto è di 5,00 euro; previsto anche un pacchetto family (due adulti e due bambini under 18) a 36,00 euro.

Per le gare di qualificazione, invece, ticket intero sarà di 3,00 euro, ingresso gratuito agli under 18, over 65 e agli studenti universitari; le finali saranno accessibili a 5,00 euro per l’intero, 3,00 euro per il ridotto e 14,00 euro per il pacchetto family. Gratuita invece la Cerimonia di chiusura a Piazza del Plebiscito, prevista il 14 luglio.

Sarà possibile acquistare i ticket anche direttamente alla biglietteria dell’impianto, aperta un’ora prima delle competizioni.