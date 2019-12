Napoli-Barcellona: le info sui biglietti

Napoli-Barcellona, gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà allo Stadio San Paolo martedì 25 febbraio 2020.

I biglietti per assistere al match saranno in vendita on line su Ticketone e presso le abituali rivendite autorizzate.

Tutte le notizie sui prezzi, date e modalità di vendita dei tagliandi, saranno pubblicate su questa pagina appena disponibili.