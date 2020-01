Basket, in vendita i biglietti per Italia-Russia al Palabarbuto di Napoli

Il prossimo 20 febbraio a Napoli (ore 20.30) la Nazionale del CT Meo Sacchetti esordirà nelle FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers. L’Italia, che ospiterà uno dei quattro gironi della rassegna continentale (2 al 19 settembre 2021) e pertanto è già qualificata, affronterà al PalaBarbuto la Russia di coach Bazarevich per la prima gara del Gruppo B.

L’evento in programma a Napoli è organizzato da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.



La prevendita dei biglietti per il match è ufficialmente aperta in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.it. I prezzi dei tagliandi vanno dai 13 euro delle curve ai 37 della tribuna centrale.



L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni (senza posto assicurato). Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, anche per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori che dovranno fare richiesta per l'accredito inviando un'email all'indirizzo ufficiostampa@mgsport.com entro e non oltre venerdì 14 febbraio. Le conferme saranno inviate entro lunedì 17 febbraio 2020.



Ingresso a prezzo ridotto per gli Under 14 e gli Over 65.