Barcellona-Napoli: le info sui biglietti

Barcellona-Napoli, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà al Camp Nou mercoledì 18 marzo 2020 alle ore 21,00.

I biglietti per assistere al match saranno in vendita on line sul sito ufficiale del Barcellona e, per quanto riguarda il Settore Ospiti (capienza 4600 posti circa) su Ticketone.

Tutte le notizie sui prezzi, date e modalità di vendita dei tagliandi, saranno pubblicate su questa pagina appena disponibili.