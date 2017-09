Benitez in ospedale: operato l'ex allenatore del Napoli

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez, ora in forza al Newcastle neopromosso in Premier League, è stato operato per un'infezione dovuta all'operazione d'ernia a cui si era sottoposto più di due anni fa.

L'allenatore spagnolo, 57 anni, oggi non sarà in panchina per affrontare lo Swansea al Liberty Stadium in Galles, sostiuito dal suo secondo.

Nonostante avesse provato a sfruttare la sosta delle nazionali per l'intervento, Benitez non è riuscito a recuperare in tempo utile per il match.