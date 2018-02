Benevento-Napoli, le probabili formazioni: prima panchina per Machach

Nessuno sconvolgimento di formazione per Maurizio Sarri, che per il derby in programma domani a Benevento si affida all'undici più collaudato. In difesa torna Albiol, in panchina si segnala il debutto di Machach, che ha scelto la maglia numero 27. Benevento con il 4-3-3 e un nuovo portiere: esordisce dal primo minuto Puggioni.



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Venuti, Billong, Tosca, Letizia; Cataldi, Memushaj, Djuricic; Guilherme, Coda, D'Alessandro.