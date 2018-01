Basket, cambio sulla panchina del Cuore Napoli: Bartocci nuovo coach

Nuovo cambio in panchina per il Cuore Napoli Basket. Maurizio Bartocci, infatti, sostituisce alla guida della squadra azzurra il duo Russo-Trojano.

Il coach casertano, con una lunga esperienza nella pallacanestro campana e già a Napoli in passato come assistente prima e come capo allenatore poi, ha già diretto il suo primo allenamento.

“Sono contento di tornare in una piazza fantastica dove ho vissuto 10 anni della mia carriera. Il mio approdo al Cuore Napoli Basket è un ritorno a casa. Chiaramente la situazione della squadra è molto difficile ma se sono qui è perchè credo in questo progetto. Daremo il massimo per provare a centrare la salvezza. In questo momento abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, specie dei tifosi che di sicuro non faranno mancare il loro apporto. E’ nostro dovere cercare di coinvolgere i napoletani e avvicinarli a noi. Insieme a tutto lo staff tecnico proveremo a dare una nuova anima a questi giocatori cercando di intervenire innanzitutto sotto l’aspetto mentale, ma anche sul profilo tecnico”, ha affermato Bartocci.

“Sono molto contento di dare il benvenuto ad un coach esperto come Bartocci – ha dichiarato il presidente Ciro Ruggiero -. In lui riponiamo massima fiducia per l’esperienza, la bravura e la professionalità che lo hanno contraddistinto lungo tutta la sua carriera. Presto convocheremo una conferenza stampa con il tecnico per approfondire svariate tematiche. Auguro tanti successi al nuovo coach da oggi alla guida della nostra squadra”.

Intanto sul fronte mercato, Kerry Carter e Gennaro Sorrentino hanno deciso di rescindere consensualmente il contratto che li legava al sodalizio partenopeo.