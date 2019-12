Champions League: il Barcellona di Valverde, una corazzata costruita per vincere

Per l'ennesima occasione l'urna di Nyon non ha certamente sorriso al Napoli, che nei sorteggi per la fase ad eliminazione diretta continua ad essere decisamente sfortunato. Nel doppio confronto valevole per gli ottavi di finale di Champions League gli azzurri affronteranno infatti il Barcellona, la più temuta tra le sei opzioni che la sorte poteva loro riservare.

I catalani hanno guadagnato l'ingresso tra le migliori sedici del massimo torneo continentale per club aggiudicandosi il gruppo F con tredici punti davanti al Borussia Dortmund e al momento guidano la Liga insieme al Real, dopo il pari a reti bianche nell'ultimo scontro diretto con i 'blancos'.

A motivare ulteriormente i blaugrana nella rincorsa ad un trofeo, vinto per l'ultima volta nel 2015 con il 3-1 alla Juventus nella finale di Berlino, c'è il desiderio di riscattare le ultime due brucianti eliminazioni, proposito rafforzato dai tre trionfi consecutivi ottenuti dalle merengues negli ultimi anni. Se nel 2018 era stato l'Olimpico il teatro in cui si era consumata l'uscita dei catalani nel ritorno dei quarti di finale, in virtù del 3-0 incassato dalla Roma con cui i giallorossi avevano ribaltato l'1-4 subito all'andata, il dramma sportivo si è ripetuto lo scorso maggio in semifinale allorché la formazione spagnola è stata travolta 4-0 ad Anfield dal Liverpool, privo nell'occasione di Salah e Firmino, che ha così capovolto lo 0-3 del primo atto guadagnando l'accesso alla finale poi vinta sul Tottenham.

A testimoniare in maniera esemplare la forza dei blaugrana la mentalità e i principi di gioco che accompagnano tutte le formazioni del club, dalla prima squadra alle diverse rappresentative giovanili, come comprova la vittoria ottenuta a San Siro contro l'Inter nell'ultimo turno della prima fase schierando numerose seconde linee nell’undici titolare. Su un telaio già ampiamente rodato la società ha innestato in sede di mercato due elementi di assoluta qualità che innalzano ulteriormente lo sconfinato tasso tecnico-qualitativo di una rosa in grado di produrre gioco, spettacolo e gol a grappoli. Griezmann, prelevato dall'Atletico Madrid, completa un tridente offensivo da sogno nel quale si condensano in maniera mirabile tutte le peculiarità che un attaccante moderno dovrebbe possedere. De Jong, uno dei fari dell'Ajax delle meraviglie che nella scorsa edizione ha incantato il continente giungendo ad un passo dalla finale, s'innesta in un centrocampo nel quale intorno alle doti d'interditore di Busquets, ruotano le eccellenti qualità di palleggio dell'olandese e del brasiliano Arthur senza dimenticare elementi del calibro di Rakitic e Vidal, giocatori che sarebbero titolari indiscussi in diverse delle principali squadre del vecchio continente. Concede qualcosa la linea difensiva che spesso viene salvata dai miracoli di Ter Stegen, autentico libero aggiunto per la sua abilità nel calciare con i piedi.

Sarà sicuramente al San Paolo che gli azzurri dovranno giocarsi le proprie residue possibilità, anche in considerazione di un bilancio esterno che nelle dodici partite fin qui disputate da Messi e compagni conta sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.