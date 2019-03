Auguri Pianura volley: compie 10 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il Pianura volley compie i primi dieci anni. La società sportiva, nell’anniversario dalla fondazione, ricorda la propria storia e i traguardi raggiunti. Si riunirà questo venerdì la grande famiglia pianurese, composta da staff tecnico, soci fondatori, atleti e associati tutti, per celebrare l’evento e guardare la mostra fotografica e espositiva allestita dal presidente Mario Nappi. In due lustri ne ha fatta di strada il Pianura. Da piccola squadra che riunisce i giovani appassionati della Pallavolo fino a diventare una società che annovera più di dieci trofei vinti nelle diverse categorie provinciale e regionali, maschili e femminili. Da anni ormai un punto di riferimento, con la scuola e la pratica di avviamento allo sport, per chi nel quartiere, fin da piccolo, vuole avvicinarsi al volley. Il Pianura però non guarda solo al passato, ma si prepara a portare a casa nuovi successi per onorare la tradizione. Attesa per domenica la partita che prefigura la decima vittoria consecutiva in campionato per la prima squadra femminile, la Spio Pianura. «La partita si prospetta facile, ma non bisogna mai sottovalutare nulla. Noi ci alleniamo molto e ce la metteremo tutta per vincere, credo siamo sulla strada giusta. Poi qual è il miglior modo di festeggiare i dieci anni della società se non con la decima vittoria consecutiva?» commenta la gialloblù Viviana Zattera. Riguardo le prossime partite di campionato dichiara: «Le giornate che rimangono si preannunciano come le più difficili da affrontare, anche rispetto a quelle del girone d'andata. Subentra la stanchezza e la tensione è molto alta. Ma noi ci faremo trovare pronte, non abbiamo paura». Carmen Peluso

