Universiadi Napoli, la prima medaglia per l'Italia arriva dai tuffi

Dopo la grande festa per la Cerimonia di Apertura allo Stadio San Paolo, arriva anche la prima importante notizia delle Universiadi per l'Italia dalle gare in programma presso la Piscina della Mostra d'Oltremare di Napoli.

Gabriele Auber ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nei tuffi, categoria trampolino da 1 metro, regalando il primo alloro dei Giochi alla nostra Nazionale.

L'oro è andato al cinese Liu, mentre il tedesco Seidel ha completato il podio.

Auber già a Taipei nel 2017 era andato a medaglia con il bronzo nel sincro 3m maschile e misto. Sempre due anni fa, il 25enne triestino centrò anche il quinto posto agli Europei di Kiev nel trampolino 3 metri sincro in coppia con Lorenzo Marsaglia.