All'asta su internet la maglia di Maradona

La maglia del Pibe de Oro, regalata ad Agostinelli il 22 dicembre 1985 dopo Napoli-Avellino sarà messa all'asta online. La maglia di Diego Armando Maradona rappresenta uno dei pezzi più pregiati della prossima asta internet live “Football Memorabilia” in programma per il prossimo 14 dicembre sul sito Astebolaffi.it. La numero 10 dovrebbe essere battuta partendo da una base d'asta di circa 10mila euro. La casacca di Diego non sarà l'unico pezzo pregiato ad essere battuto nell'asta on line.

Ci sarà anche la maglia del suo eterno rivale per lo scettro di miglior calciatore di tutti i tempi: Pelè. La maglia verdeoro de “O' Rei” è quella indossata dal campione dopo la vittoria del Mondiale del 70' e che venne fatta apposta per lui senza il taglio a V. Anche questo pezzo di storia del calcio avrà una quotazione simile a quella di Diego. All'asta anche pezzi come i guanti di Dino Zoff durante il Mondiale del 1982 o la maglia di Gigi Riva del Mondiale del 74'. E poi le ancora le maglie di miti come Mancini, Gascoigne, Batistuta, Rui Costa, Totti, Kaka, Cannavaro e le fasce di capitano di Javier Zanetti e Roberto Baggio.