Record all'asta per la numero 9 di Maradona in Pisa-Napoli

Nel bene o nel male ha fatto sempre discutere. Adesso Maradona ha un altro primato da annoverare: è stato campione assoluto dell'asta di Football Memorabilia svoltasi sul sito di “astebolaffi.it”. La sua maglia numero 9 indossata nella partita Pisa-Napoli del campionato '90-'91, è stata aggiudicata per 15mila euro da un compratore del Regno Unito.

Stessa destinazione anche per la maglia numero 10 della stagione '86-'87, venduta a 8.125 euro. L'asta è stata seguitissima da tutto il mondo via internet. Tra i lotti più importanti anche il primo contratto da calciatore professionista di Giampiero Boniperti alla Juventus, venduta per 6mila euro ad un imprenditore torinese.