Universiadi Napoli, ecco come sono andati gli ascolti in tv della Cerimonia d'Apertura

Secondo i dati Auditel riportati da Davide Maggio, le Universiadi hanno fatto registrare l'8,4% di share, per quasi 1 milione e mezzo di ascoltatori. Persa dunque la gara degli ascolti con Super Quark che ha fatto registrare il 10,4% di share dietro alla nuova serie di Canale 5 "Manifest" che trionfa con il 14,5%.

Non è un exploit, ma neppure un dato deludente, visto che sono dati superiori alla media delle prime serate di RaiDue e non lontani dai due milioni sfiorati da Made in Sud in questa positiva stagione televisiva.